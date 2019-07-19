Супруга осужденного замглавы ПИВТ пожаловалась омбудсмену на пытки мужа

CA-NEWS (TJ) - Савринисо Джураева, супруга осужденного к пожизненному заключению заместителя председателя запрещенной в Таджикистане исламской партии Махмадали Хаита, пожаловалась омбудсмену на то, что ее муж подвергается пыткам в заключении.

Умед Бобозода, Уполномоченный по правам человека в Таджикистане, сказал 18 июля в ходе пресс-конференции, что жалоба осужденного оппозиционера и общественной организации "Бюро по правам человека и соблюдению законности" направлена на рассмотрение в Генеральную прокуратуру. "Мы ожидаем ответа Генпрокуратуры", - сказал он.

В марте этого года Савринисо Джураева обратила внимание СМИ на применение пыток к своему супругу, отбывающему наказание в столичном СИЗО №1. Тогда она сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру Таджикистана письмо с просьбой расследовать факты применения пыток в отношении своего мужа, а также его жалобу о невыносимых условиях содержания в следственном изоляторе.

«Руководство СИЗО постоянно требует, чтобы Махмадали Хаит согласился на выступление по ТВ с осуждением Партии исламского возрождения Таджикистана», - говорит жена оппозиционера. По ее словам, эти требования сопровождаются пытками и побоями, особенно со стороны первого заместителя начальника ГУИУН Нуриддина Рахмонова. «Во время разговора я заметила, что голова у мужа разбита. Махмадали сказал, что на теле остались синяки от побоев», - добавила она.

Иззатулло Шарифов, бывший начальник ГУИУН Таджикистана, который покинул занимаемую должности в ноябре прошлого года, подтвердил в беседе с Радио Озоди, что Нуриддин Рахмонов занимал должность его первого заместителя.

Савринисо Джураева сказала 18 июля, что после ее жалобы в различные структуры прошло пять месяцев и она получила ответ лишь от ГУИУН (пенитенциарная система). "Ведомство ответило, что мое заявление о пытках в отношении супруга не имеет основания. Они написали, что перепроверили изложенные мною факты и не нашли подтверждения того, что пытки были применены", - сказала собеседница.

По словам Савринисо Джураевой, последний раз она видела своего мужа в марте этого года. Следующее свидание теперь предстоит только через шесть месяцев, в сентябре.

Тем временем омбудсмен сообщил, что за первые шесть месяцев этого года, помимо жалобы Савринисо Джураевой, к ним поступило еще три жалобы, связанные с применением пыток. По словам Бобозода, часть жалоб не была подтверждена в ходе проверки.

2 июня 2016 года Верховный суд Таджикистана приговорил Махмадали Хаита к пожизненному сроку по обвинению в причастности к попытке военного мятежа бывшего замминистра обороны РТ Абдухалима Назарзода. По этому делу были арестованы почти все члены руководящего состава ПИВТ, а партия была объявлена террористической и запрещена.

Весной прошлого года рабочая группа ООН по произвольным задержаниям потребовала от Душанбе немедленно освободить пожизненно осужденного 60-летнего Махмадали Хаита. В этом году девять правозащитных организаций присоединились к требованиям ООН.

В начале июля, на сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве, генпрокурор Таджикистана отметил, что его вина была полностью доказана в суде и он получил законное наказание.