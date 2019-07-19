Китайцам, индусам и американцам выдали больше всего электронных виз в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с июля прошлого года было выдано 58761 электронная виз, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Наибольшее количество запросов на оформление такой визы поступило от граждан Китая (22785), Индии (12372) и США (8682).

Сообщается, что за прошедшее время система была постепенно усовершенствована.

Например, с 28 мая 2019 года электронные въездные визы действуют в течение 90 дней с момента выдачи и 30 дней – со дня въезда, а с 15 марта 2019 года внедрена система выдачи двукратного и многократного видов электронных въездных виз.

В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим с 64 странами, в том числе двусторонний – с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.