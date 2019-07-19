В Туркменистане из-за нехватки новобранцев в армию забирают негодных к службе, – СМИ

CA-NEWS (TM) - В Ашхабадский военный госпиталь поступили около 20 новобранцев, которые были призваны в армию месяц назад из Марыйского и Лебапского велаятов, пишет «Хроника Туркменистана» в своей статье.

Ранее они были признаны негодными к строевой службе. Однако, чтобы выполнить план по набору солдат срочной службы, военные комиссары призывают в армию больных молодых людей, сообщают корреспонденты издания.

Как рассказали родители одного из попавших в госпиталь парней, из архива Марыйского велаята пропали медицинские заключения о состоянии здоровья призывников, вынесенные предыдущими медкомиссиями.

«Если парень инвалид, ему дают белый билет, а если у него какие-либо заболевания или патологии, которые теоретически излечимы, то ему могут дать отсрочку на год или полгода. Все это фиксируется в документах медкомиссий», – рассказал отец новобранца. – «Но в этом году в архивах якобы не нашли предыдущих заключений и сына признали годным к службе. В результате менее чем через месяц он оказался в больнице».

Житель Лебапского велаята сообщил, что осенью его сына признали на 80% непригодным для службы в армии, однако в мае забрали служить в Балканский велаят.

«Очень быстро он оказался в ашхабадском госпитале и врачи удивились, как его вообще могли забрать в армию. Наши знакомые, у которых похожая ситуация, заплатили взятку в 2600 манатов, чтобы их сына перевели на службу из Балкана в Мары. Тогда он будет ближе к дому и его смогут чаще навещать», – рассказал мужчина.

Столичные военкоматы справляются с запланированным набором призывников за счет только окончивших школы молодых людей, студентов вузов, большинство из которых расположено в Ашхабаде, и за счет студентов зарубежных вузов, прибывающих на каникулы, забирая их в армию непосредственно из аэропорта.

Периферийным военкоматам выполнять норму призыва намного сложение, поэтому они призывают негодных к строевой службе молодых людей.

В подавляющем большинстве сел нет не только молодежи призывного возраста, но и вообще трудоспособного населения – все находятся на заработках в Турции и других странах.

Как утверждает издание, тотальная безработица, нехватка мест в высших и средне-специальных учебных заведениях, сложности с трудоустройством даже дипломированных специалистов и коррупция вынуждают молодых людей покидать родину и становиться трудовыми мигрантами. В результате в стране наблюдается существенный недобор в вооруженные силы.