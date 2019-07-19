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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр финансов Монголии провёл двусторонние встречи в Нью-Йорке

CA-NEWS (MNG) -  Министр финансов Ч.Хүрэлбаатар провел двусторонние встречи с министром международного развития Норвегии Даг-Инге Ульштейном, администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером, а также с заместителем генерального секретаря ООН по вопросам наименее развитых, не имеющих выхода к морю, развивающихся и малых островных стран, высоким представителем ООН Фекитамелоа Катоа Утойкаману, передает Montsame.

Встречи состоялись в рамках участия министра финансов Монголии в работе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, прошедшего под эгидой Экономического и социального совета ООН с 9 по 18 июля 2019 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В частности, Ч.Хурэлбаатар и Даг-Инге Ульштейн обменялись мнениями о национальных действиях и передовом опыте по достижению целей в области устойчивого развития.

Справочно: Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (High-Level Political Forum 2019) под эгидой Экономического и социального совета ООН осуществляет политическое и методическое руководство, выносит рекомендации в отношении устойчивого развития и проводит обзор прогресса в выполнении обязательств в области устойчивого развития. Форум был основан в 2012 году в соответствии с резолюцией ООН 66/288 принятой на конференции по устойчивому развитию, состоявшейся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро (United Nations Conference on Sustainable Development). Первый форум состоялся 24 сентября 2013 года.

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