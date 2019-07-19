В России гражданина Узбекистана обвиняют в убийстве и расчленении супругов

CA-NEWS (UZ) - Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, следственным отделом по Правобережному округу Липецка завершено расследование громкого уголовного дела в отношении 46-летнего уроженца Узбекистана.

По данным следствия, вечером 23 сентября 2018 года мужчина убил у себя дома во время застолья 38-летнего соседа и его 36-летнюю супругу.

Убийство он совершил с особой жестокостью, сначала нанёс колото-резаные раны по всей области тела, а потом расчленил тела и спрятал около дома.

Родственники начали искать пропавших мужа и жену, а сосед начал скрываться от правоохранительных органов, после того как попал под подозрение его объявили в розыск.

Вскоре тела убитых были обнаружены, началось расследование уголовного дела.

Обвиняемого задержали когда они пытался самостоятельно уйти из жизни, уроженца Узбекистана заключили под стражу.

Следствие провело множество судебных экспертиз, на данный момент собраны все доказательства преступления, дело передано в суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данной статье максимальное наказание — пожизненное лишения свободы.