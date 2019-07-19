Монголия формирует 40% поставки кашемира в мире

CA-NEWS (MNG) - Поголовье монгольского скота, превышающего численность населения страны в несколько раз, составляет более 66,2 млн. голов, передает Mongolnow.

Если точнее — более 30 млн. голов овец, 27 млн. коз, 1,2 млн. яков и верблюдов. Это около 33 тыс. т шерсти в год, большая часть которой составляет овечья. Более 60 процентов очищенной и переработанной в первичном варианте шерсти экспортируется в КНР и Россию, а оставшаяся часть приходится на отечественных производителей. И хотя на мировом рынке шерсти и кашемира крутится 3,2 млрд. долларов, на Монголию, которая формирует 40 процентов поставки кашемира в мире, приходится лишь восемь процентов от этой суммы. Конечно, эта цифра никак не удовлетворяет монголов и говорит о том, что Монголия участвует в этом процессе лишь в качестве поставщика первичного сырья.

На самом же деле, у монголов существуют все возможности по производству и экспорта на мировой рынок конечной продукции из шерсти и кашемира, но сегодня мешает недоразвитость промышленности и неполное использование первичного сырья.