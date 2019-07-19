В Таджикистане сменены заместители командира Нацгвардии и директора антикоррупции, а также начальники тюрем

- Таджикистан, политика
- 15:26, 19 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - По согласованию с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном произведены перестановки произведены в руководстве Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста, передает «Asia-Plus».
При этом в информации не сообщается фамилий и имен.
Указами президента также сменены заместители командующего Национальной гвардией, командиры бригад и отдельных частей.
Как сообщает пресс-служба главы государства, с должностей сняты два заместителя главы антикоррупционного ведомства страны.
«На места ушедших со службы назначены молодые, перспективные кадры, окончившие военные вузы Таджикистана и других стран», – говорится в сообщении пресс-службы.
Решениями правительства Таджикистана назначены новые заместители глав Агентства по обеспечению специмуществом и Агентства социального страхования и пенсии.
Указы об увольнениях и назначениях на сайте президента пока тоже не опубликованы, однако, как сообщает Радио «Озоди», своих должностей лишились начальники трех тюрем страны.