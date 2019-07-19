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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Причиной поломки светофора стали повреждения грузовиком, а не жара, – акимат Сарыагаша

CA-NEWS (KZ) -  Причиной поломки светофора в Сарыагаше стали повреждения большегрузной машиной, а не жара, как утверждают представители акимата района, передает «Otyrar».

«По поводу статьи «В Сарыагаше от солнечной жары тают светофоры», опубликованной в социальных сетях, заявляем следующее: 17.07.2019 года около 10:30 часов утра на перекрестке автодороги республиканского значения А-15 «Шымкент-Жетысай» и улицы Казыбек би, проходящей через город Сарыагаш Сарыагашского района, большой грузовик разбил один конец светофора.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной полиции, с составлением соответствующего протокола взысканы расходы на ремонт светофора. На сегодняшний день ГКП «Сарыагаш-Тазалык» ведется ремонт светофора», – говорится в заявлении властей.

Напомним, автор видео с поломанным светофором утверждал, что регулировщик расплавился от жары, так как в Сарыагаше температура воздуха за бортом машины поднимается выше +55 градусов.

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