Бывшего гендиректора Нацпарка Казахстана задержали по подозрению в мошенничестве

CA-NEWS (KZ) - Департамент Агентства РК по противодействию коррупции Шымкента выявил факт мошенничества бывшим генеральным директором РГУ «Сайрам-Угамский» государственный национальный парк» комитета лесного хозяйства и животного мира, передает Zakon.kz.

«Он подозревается в том, что, используя свое служебное положение, обманным путем под предлогом передачи денег вышестоящему руководству получил от своих заместителей деньги в сумме 460 тыс. тенге и 800 долларов», – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый полностью признал свою вину.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.