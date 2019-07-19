РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане закупили инновационный препарат для лечения меланомы. Стоимость флакона – около $3,9 тыс.

CA-NEWS (KZ) -  Дорогостоящий инновационный препарат для лечения меланомы закупили в Казахстане. Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления «СК-Фармация» Берик Шарип, пишет «InformБюро».

В онкоцентры поступит препарат «Пембролизумаб» (торговое название – «Китруда»). Стоимость одного флакона – 1 млн 485 тысяч тенге (почти $3,9 тыс.), как отметил Берик Шарип.

Этот дорогостоящий инновационный иммунотерапевтический препарат недавно разработали для пациентов с прогрессирующей меланомой, которая до недавнего времени считалась неизлечимой.

Препарат позволяет довести показатель выживаемости пациентов до 50%. 9 июля Всемирная организация здравоохранения включила его в перечень основных лекарственных средств, рекомендованных для всех стран.

По словам и.о. председателя правления «СК-Фармация», поставка в регионы уже началась. При соответствующих показаниях и назначении врача, пациентов будут обеспечивать этим препаратом бесплатно.

Всего в 2019 году за счёт государства закупают 155 наименований препаратов для лечения онкологических заболеваний на сумму 36 млрд тенге, из них 47 препаратов – таргетные.

Таргетная терапия – это последнее слово в лечении онкозаболеваний. При таком лечении блокируется рост раковых клеток с помощью вмешательства в механизм действия конкретных целевых (таргетных) молекул, задействованных в канцерогенезе и росте опухоли, в отличие от традиционной химиотерапии, которая препятствует росту всех быстро делящихся клеток.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Португалии и Турции скончались два гражданина Узбекистана
  • Почему Китай прекратил финансирование проекта LRT в Казахстане и что будет со 100 млрд тенге из кредита?
  • Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×