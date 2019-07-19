В Казахстане закупили инновационный препарат для лечения меланомы. Стоимость флакона – около $3,9 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Дорогостоящий инновационный препарат для лечения меланомы закупили в Казахстане. Об этом в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления «СК-Фармация» Берик Шарип, пишет «InformБюро».

В онкоцентры поступит препарат «Пембролизумаб» (торговое название – «Китруда»). Стоимость одного флакона – 1 млн 485 тысяч тенге (почти $3,9 тыс.), как отметил Берик Шарип.

Этот дорогостоящий инновационный иммунотерапевтический препарат недавно разработали для пациентов с прогрессирующей меланомой, которая до недавнего времени считалась неизлечимой.

Препарат позволяет довести показатель выживаемости пациентов до 50%. 9 июля Всемирная организация здравоохранения включила его в перечень основных лекарственных средств, рекомендованных для всех стран.

По словам и.о. председателя правления «СК-Фармация», поставка в регионы уже началась. При соответствующих показаниях и назначении врача, пациентов будут обеспечивать этим препаратом бесплатно.

Всего в 2019 году за счёт государства закупают 155 наименований препаратов для лечения онкологических заболеваний на сумму 36 млрд тенге, из них 47 препаратов – таргетные.

Таргетная терапия – это последнее слово в лечении онкозаболеваний. При таком лечении блокируется рост раковых клеток с помощью вмешательства в механизм действия конкретных целевых (таргетных) молекул, задействованных в канцерогенезе и росте опухоли, в отличие от традиционной химиотерапии, которая препятствует росту всех быстро делящихся клеток.