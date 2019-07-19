В Самарканде мать четверых детей бросилась с моста на глазах у ребенка

CA-NEWS (UZ) - В Самаркандской области 42-летняя женщина совершила суицид. Инцидент произошел 17 июля примерно в 10:00, сообщает издание upl.uz.



По данным портала, женщина совершила суицид, спрыгнув с моста канала "Даргом". Все происходило на глазах у 6-летней дочери женщины. Девочка хотела прыгнуть вслед за мамой, но очевидцам удалось ее остановить.

По имеющимся данным, у женщины четверо детей. Ее муж уехал в Россию и там женился на другой. Предполагается, что женщина совершила самоубийство из-за финансовых трудностей.



