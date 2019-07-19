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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан закупит 24 новых электровозов в Китае

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан закупит в Китае 24 единицы электровозов - 16 грузовых и 8 грузопассажирских. Об этом сообщили в АО «Узбекистон темир йуллари».

«Узбекистон темир йуллари» и китайский консорциум CNTIC-CRRC DLOCO подписали контракт на поставку 24 единиц электровозов.

Данный проект осуществляется за счёт заёмных средств Азиатского банка развития. Срок реализации – 2019-2020 годы.

Новая партия локомотивов предназначена для пассжиро- и грузоперевозок, в том числе тяжелых, способных перевозить грузы и в горных условиях.

Отметим, что в настоящее время в локомотивном парке АО «Узбекистон темир йуллари» обновлено более 50 процентов имеющихся локомотивов.

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