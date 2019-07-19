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  19 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Маргилане сотрудников колледжей заставили сносить дома во время 40-градусной жары

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники разных колледжей Маргилана, которые сейчас должны отдыхать на заслуженном отпуске, вместо этого сносят дома в 40 градусную жару, сообщает Human.uz

В редакцию Human.uz поступило обращение от жителя города Маргилана. По его словам, его жилой дом по приказу хокима города Маргилан сносят сотрудники нескольких колледжей. Он также отправил видео в качестве доказательства своих слов.

На вопрос жителя «где вы работаете»: один из них ответил, что работает в колледже «Национальное ремесло», второй ответил «II-медицинский колледж», третий - отвечает в «Банковском колледже».

Когда был задан аналогичный вопрос другим людям, работающим в зной на сносе дома, прозвучали ответы «Колледж бытового обслуживания», «Благоустройства», «Экономический колледж».

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