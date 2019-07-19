Президент Узбекистана принял делегацию Всемирного банка

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 19 июля, Президент принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы расширения партнерства между Узбекистаном и Всемирным банком, сообщила пресс-служба главы государства.

Особое внимание уделено вопросам реформирования банковско-финансового сектора и государственных предприятий, развития образования, предпринимательства и сельского хозяйства, а также реализации инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства.

Сирил Мюллер подтвердил решительную приверженность Всемирного банка расширению многопланового сотрудничества с Узбекистаном в целях устойчивого развития страны и всего региона.

В настоящее время общий портфель реализованных и реализуемых проектов в стране превышает $5,2 млрд. Только с начала этого года Всемирный банк одобрил новые займы на сумму более $850 млн, которые охватывают такие направления, как развитие предпринимательства, дошкольного образования, повышение занятости населения и другие.