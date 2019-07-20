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  20 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте зятя Шавката Мирзиёева оштрафовали за превышение скорости

CA-NEWS (UZ) -  Младший зять Президента Отабек Умаров оплатил штраф за превышение скорости на автомобиле Tesla, сообщило издание uznews.uz.

На Отабека Умарова был наложен штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Согласно законодательству, штраф за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час составляет 9 МРЗП (1,82 млн сумов или $212).

Напомним, ранее СМИ опубликовали видео, которое было размещено в Stories аккаунта Отабека Умарова в Instagram.

На видео видно, как он, управляя автомобилем Tesla, разгоняется до 201 км/ч на одной из центральных улиц столицы.

«То, что вы критикуете происходящие в обществе события, независимо от статуса и положения людей, призывает нас больше работать и поддерживать порядок», – отметил зять президента, комментируя то, что пользователи обсуждали его действия.

«Все штрафы сегодня оплачены. Закон одинаков для всех! Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность местным и зарубежным СМИ!», – заявил Отабек Умаров.

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