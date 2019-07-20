В горах Таджикистана идет операция по спасению 100 человек из зоны паводка

CA-NEWS (TJ) - Операция по спасению 100 человек, отрезанных от внешнего мира из-за паводка, идет в одном из высокогорных районов Таджикистана. Об этом сообщил в пятницу Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики, передает ТАСС.



"Жаркая и сухая погода стала причиной таяния снега, приведшего к повышению уровня воды в реках. Из-за подъема воды в реке Гориф близ сельского джамоата Боки Рахимзода Раштского района, который граничит с селом Пакшив Горной Матчи Согдийской области, был смыт единственный мост данного села. В результате местное население села Пакшиф в количестве 100 человек и 15 тыс. голов скота остались отрезанными", - говорится в сообщении.

По данным комитета, для проведения аварийно-спасательных мероприятий был направлен отряд быстрого реагирования, а также строительные материалы. "На данный момент идут работы по восстановлению моста", - говорится в сообщении.

Агентство по гидрометеорологии Таджикистана в пятницу сохранило "красный" уровень опасности в республике из-за сильной жары, установившейся во второй декаде июля. Повышение температуры вызвал сухой и жаркий воздух, пришедший из Ирана через территории Туркменистана и Узбекистана.

По данным синоптиков, в северных и центральных районах республики в ближайшие дни температура воздуха будет достигать плюс 43 по Цельсию, в южных - плюс 46 градусов, в отдельных горных районах температура воздуха перевалит за 40 градусов тепла. "В связи с повышенным температурным фоном в период 20-23 июля в предгорных и горных районах республиканского подчинения, Согдийской области и западных районах ГБАО (Горно-Бадахшанской автономной области - прим. ТАСС) возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков. В этот период на реках Пяндж, Вахш, Заравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды и возможен размыв берегов", - предупреждают синоптики.