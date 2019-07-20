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  20 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Русским переселенцам из Таджикистана почти 30 лет не выдают российские паспорта

CA-NEWS (TJ) -  Из Таджикистана они переехали в 1989 году, где им пообещали предоставить квартиру и гражданство. Однако спустя почти 30 лет они так ничего и не получили, передает fedpress.ru.

Александр и его мать Людмила Ющенко военные. Женщина имеет звание майора. Они переехали на Ямал из Таджикистана в 1989 году, где им должны были предоставить квартиру и гражданство по программе переселения. Однако ничего из обещанного сделано не было.

В 2011 году был снесен домик без отопления, где семья ютилась временно. Несмотря на то, что МВД признало семью Ющенко гражданами России, на Ямале их признавать не хотят. Семья пытается до сих пор доказать свое право на гражданство, пишет телеграм-канал Mash.

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