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  20 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане начали раздавать светоотражающие ленты для верблюдов

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане в Атырауской области владельцам верблюдов начали раздавать светоотражающие ленты. Местные власти рекомендуют повязывать ленты на шеи или хвосты верблюдов. Таким образом они планируют снизить число ДТП с животными, сообщили местные СМИ.

Сейчас уже роздано более 500 светоотражающих лент.

Сотрудники автоинспекции говорят, что вышедший ночью на дорогу верблюд представляют большую опасность, так как заметить его практически невозможно. Если на животном будет подобная лента. то водитель сможет заметить его за 500 метров.

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