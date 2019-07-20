РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Создатели FaceApp заработали более $1 млн за десять дней

CA-NEWS (CA) -  Сервис FaceApp за последние десять дней заработал более $1 млн, большую часть средств ($746 тыс.) создателям приложения помогли заработать владельцы мобильных устройств Apple, сообщает Forbes со ссылкой на данные App Annie.

За все время своего существования компания заработала только $11,6 млн. Приложение скачали 73,2 млн раз.

Приложение FaceApp появилось в 2017 году и сразу завоевало популярность. Разработчиком сервиса стал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта старения, приложение может наложить на лицо улыбку, а также предположить, как стал бы выглядеть пользователь, будь он представителем другого пола.

На этой неделе сервис вновь вышел в топ популярных приложений спустя два года после запуска. В данный момент в российской версии App Store он находится на первом месте как в общем рейтинге бесплатных приложений, так и в рейтинге приложений фото и видео.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер попросил ФБР проверить FaceApp. Он указал, что сервис может использовать данные пользователей. Компания-разработчик Wireless Lab уверяет, что на сервер поступает только та фотография, которую для обработки выбрал пользователь. При этом большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов после загрузки.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Instagram скрыл количество лайков под постами ещё в 6 странах
  • Казахстан вошел в десятку стран по развитию электронного правительства
  • Министр финансов Монголии провёл двусторонние встречи в Нью-Йорке
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×