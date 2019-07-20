В США уроженца Казахстана обвинили в работе снайпером ИГ в Сирии

CA-NEWS (KZ) - Выходец из Казахстана и гражданин США Руслан Асаинов обвиняется в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, сообщило министерство юстиции США.

Как сказано в релизе ведомства, Асаинов воевал в Сирии на стороне ИГ* пять лет. Его взяли в плен союзные США "Сирийские демократические силы" и передали американским властям. Он был доставлен в США в четверг и должен предстать на предварительном заседании суда в пятницу.

Минюст утверждает, что Асаинов был в ИГ снайпером, а затем тренировал боевиков. Со временем он сделал карьеру в террористической организации и стал ответственным за тренировки с оружием. Он даже получил титул "эмира".

Кроме того, Асаинов обвиняется в том, что пытался завербовать в ИГ* еще одного гражданина США, который оказался информатором нью-йоркской полиции. В материалах дела говорится, что Асаинов хвастался информатору: "Мы наихудшая террористическая группировка в мире за всю историю".

Помощник генпрокурора США Джон Демерс воспользовался случаем, чтобы вновь призвать союзников США поучаствовать в репатриации и судах над бывшими боевиками ИГ*. США не раз заявляли, что "Сирийские демократические силы" не располагают возможностями для содержания множества иностранных боевиков, которые оказались у них в плену после разгрома ИГ* на востоке Сирии.

По статье "поддержка террористической организации" Асаинову, которому сейчас 43 года, грозит до 20 лет тюрьмы, передает РИА Новости.