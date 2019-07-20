США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Соединенные Штаты считают, что единственной площадкой для сирийского урегулирования является ООН. Как заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента, Вашингтон "ни в какой форме" не будет участвовать в переговорах в рамках астанинского процесса, подобных тем, что запланированы на начало августа в Нур-Султане.

"США подчеркивают, что ООН и только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии. Переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву, и Соединенные Штаты не будут участвовать ни в какой форме. Женевский процесс - единственный заслуживающий доверия, законный и международно признанный формат для политического процесса в Сирии", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Астанинский процесс оказался не способен предотвратить насилие или добиться существенных успехов на пути к миру", - утверждает он.

В Госдепартаменте отметили, что США "продолжают взаимодействовать с ООН и другими сторонами, в том числе с Россией, для содействия всем возможным усилиям по продвижению политического пути [урегулирования], как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ OOН".

"США считают, что единственным путем к политическому решению и стабильному будущему всех сирийцев является политический процесс в Женеве, в том числе конституционная реформа и выборы [проводимые] под наблюдением ООН, в соответствии с резолюцией 2254", - добавил представитель Госдепа.

Астанинский процесс

Астанинский процесс - переговоры по инициативе РФ, Турции и Ирана в столице Казахстана: первый раунд прошел в Астане (в марте 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан, однако название переговорного процесса осталось прежним) в январе 2017 года, а последний, двенадцатый - в конце апреля этого года. В переговорах принимают участие делегации сирийского правительства и оппозиционных сил, представляющих вооруженные группировки, готовые идти на диалог с режимом Башара Асада, а также стран-гарантов - России, Ирана, Турции. Наблюдателями выступают ООН и Иордания, США в мае 2018 года отказались от участия.

В пятницу МИД Казахстана сообщил, что 13-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане 1-2 августа. Как отметило ведомство, в качестве наблюдателей во встрече впервые примут участие Ливан и Ирак.