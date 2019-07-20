Узбекистан привлечет $1,9 млрд. на совершенствование энергетического сектора

- Узбекистан, экономика
- 17:51, 20 июля 2019
- Просмотров: 599
CA-NEWS (UZ) - При поддержке международных партнеров намечены 16 проектов строительства и модернизации ТЭС, ГЭС и энергосетей почти во всех регионах общей стоимостью почти на $1,9 млрд.
В Ташкенте состоялось первое заседание Экономического совета по обеспечению реализации «Дорожной карты» основных направлений структурных реформ Республики Узбекистан на период 2019-2021 годы.
В ходе заседания обсуждены вопросы совершенствования энергетического сектора Узбекистана, сообщил uzreport.
Проект включает в себя: внедрение принципов конкуренции, интегрированной стратегии развития секторов электроэнергетики и газа, финансовое оздоровление предприятий, переход к производству экологически чистой энергии, повышение качества предоставления услуг и потенциала для новых субъектов рынка.
При поддержке международных партнеров намечены 16 проектов строительства и модернизации ТЭС, ГЭС и энергосетей почти во всех регионах общей стоимостью почти на $1,9 млрд., а также внедрение автоматизированной системы контроля и учета потребления электрической энергии в Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях на $150 млн.