Узбекистан привлечет $1,9 млрд. на совершенствование энергетического сектора

CA-NEWS (UZ) - При поддержке международных партнеров намечены 16 проектов строительства и модернизации ТЭС, ГЭС и энергосетей почти во всех регионах общей стоимостью почти на $1,9 млрд.

В Ташкенте состоялось первое заседание Экономического совета по обеспечению реализации «Дорожной карты» основных направлений структурных реформ Республики Узбекистан на период 2019-2021 годы.

В ходе заседания обсуждены вопросы совершенствования энергетического сектора Узбекистана, сообщил uzreport.

Проект включает в себя: внедрение принципов конкуренции, интегрированной стратегии развития секторов электроэнергетики и газа, финансовое оздоровление предприятий, переход к производству экологически чистой энергии, повышение качества предоставления услуг и потенциала для новых субъектов рынка.

При поддержке международных партнеров намечены 16 проектов строительства и модернизации ТЭС, ГЭС и энергосетей почти во всех регионах общей стоимостью почти на $1,9 млрд., а также внедрение автоматизированной системы контроля и учета потребления электрической энергии в Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях на $150 млн.