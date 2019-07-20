Саудовская Аравия разместит в стране войска США

CA-NEWS (CA) - Король Саудовской Аравии одобрил размещение в стране американских войск. Об этом сообщает Reuters.

Источник агентства рассказал, что США планируют отправить в королевство около 500 военнослужащих. Размещение войск должно усилить безопасность в регионе и укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом. Также на принятие этого решения повлияло обострение отношений между США и Ираном.

После положительного решения со стороны Саудовской Аравии исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение войск в стране, передает ТАСС.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.