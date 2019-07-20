От взрыва гранаты в Казахстане пострадали два военнослужащих

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве обороны сообщили о двух военнослужащих, пострадавших от взрыва гранаты во время учений в Мангистауской области, передает Tengrinews.kz.

"Военнослужащие срочной службы воинской части 99116 Кошелев С.В. и Жаманбаев Б.А. получили травмы в результате подрыва гранаты на учебном полигоне. Компетентными органами проводится расследование. На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-правоохранительных органов", - прокомментировал руководитель департамента информации и коммуникаций Министерства обороны Данияр Альжанов.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной версии, травмы были получены в результате нарушения военнослужащим мер безопасности", - добавил он. Данияр Альжанов также отметил, что по поручению министра обороны 21 июля планируется транспортировка Сергея Кошелева на военном борту в Нур-Султан.

Ранее СМИ сообщали о пострадавшем от взрыва гранаты Сергее Кошелеве. Он потерял один глаз, ему ампутировали руку.



