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  20 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Предельные цены на лекарства утвердили в Казахстане
лекарства, фармацевтика
лекарства, фармацевтика

CA-NEWS (KZ) -  Приказом министра здравоохранения РК от 15 июля 2019 года утверждены предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации сформированы на основании данных определенных и рассчитанных государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с Правилами регулирования цен на лекарственные средства.

При этом уполномоченный орган не чаще одного раза в полугодие не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием, утверждает предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации с указанием методики их расчета, информации о данных, на основании которых сформирована цена.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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