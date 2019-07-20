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  20 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде открылась международная выставка «Здоровье-2019»

CA-NEWS (TM) -  20 июля открылась международная выставка «Здоровье-2019», приуроченные ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Она развернулась в экспоцентре Торгово-промышленной палаты страны.

В рамках выставки запланирована научная конференция по вопросам развития медицинской сферы.

В международной выставке «Здоровье-2019» участвуют представители сферы здравоохранения из 36 стран мира. В экспозиции представлены экспонаты более 200 иностранных компаний, предоставляющих услуги в различных областях системы здравоохранения. Среди зарубежных гостей ― представители компаний Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, России, США и Южной Кореи.

В экспозиции выставки демонстрируются последние достижения медицинской техники, современное диагностическое и лабораторное оборудование, новинки и популярные виды расходных материалов, фармацевтическая продукция, больничные системы связи, изделия санитарно-гигиенического назначения, а также для поддержания здоровья и красоты. Экспоненты предлагают товары и услуги в области инновационных медицинских технологий.

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