В Ашхабаде открылась международная выставка «Здоровье-2019»

CA-NEWS (TM) - 20 июля открылась международная выставка «Здоровье-2019», приуроченные ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Она развернулась в экспоцентре Торгово-промышленной палаты страны.



В рамках выставки запланирована научная конференция по вопросам развития медицинской сферы.

В международной выставке «Здоровье-2019» участвуют представители сферы здравоохранения из 36 стран мира. В экспозиции представлены экспонаты более 200 иностранных компаний, предоставляющих услуги в различных областях системы здравоохранения. Среди зарубежных гостей ― представители компаний Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, России, США и Южной Кореи.

В экспозиции выставки демонстрируются последние достижения медицинской техники, современное диагностическое и лабораторное оборудование, новинки и популярные виды расходных материалов, фармацевтическая продукция, больничные системы связи, изделия санитарно-гигиенического назначения, а также для поддержания здоровья и красоты. Экспоненты предлагают товары и услуги в области инновационных медицинских технологий.