Зеленский уволил сразу 11 послов Украины

Владимир Зеленский

CA-NEWS (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу уволил украинских послов в 11 странах.

Согласно указам, опубликованным на сайте главы государства, освобождены от должностей посол Украины в Армении Петр Литвин и посол в Туркменистане Валентин Шевалёв. Уволены также посол в Республике Кипр Борис Гуменюк и посол в Аргентине и по совместительству в Парагвае, Уругвае и Чили Юрий Дюдин.

Свои должности оставят также посол во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже Алексей Шовкопляс, посол в Марокко Ярослав Коваль, посол в Иордании Сергей Пасько, посол в Нигерии и по совместительству в Гане, Бенине и Сьерра-Леоне Валерий Александрук и посла в ЮАР Тарас Кузьмич.

Кроме того, уволен посол Украины в Ватикане и по совместительству при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Татьяна Ижевская.

Как сообщалось ранее, освобожден от должности и посол Украины в США Валерий Чалый, который по совместительству также был послом в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго.