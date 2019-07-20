В мире отмечают Международный день шахмат

Шахматы

CA-NEWS (CA) - Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по инициативе ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в этот же день в Париже в 1924 году.



Праздник отмечается в 178 странах. Традиция празднования заложена ЮНЕСКО. В этот день под эгидой ФИДЕ проводятся всевозможные тематические мероприятия и соревнования. Сеансы одновременной игры в шахматы проходят даже в местах лишения свободы. По статистике ФИДЕ, в 2012 году в мире насчитывалось 605 миллионов взрослых, постоянно играющих в шахматы. Сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира.

Родиной шахмат является Индия. Название игры происходит из персидского языка: шах мат - властитель умер. Первая известная игра-прародитель шахмат — чатуранга — появилась в Индии не позже VI века нашей эры, поскольку именно тогда её правила получил оттуда персидский шах Хосров I Ануширван.

Попав в соседние с Индией страны, чатуранга претерпела ряд изменений,. Европейские игроки также продолжили модификацию игры, в результате к XV веку сложились правила, которые сегодня известны как «классические».