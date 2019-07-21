В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

CA-NEWS (CA) - Североатлантический альянс выразил осуждение в связи с захватом в Ормузском проливе Ираном двух нефтяных танкеров, один из которых шел под британским флагом, и выступил с призывом к иранским властям освободить суда с экипажем на борту. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, опубликованном в субботу на официальном сайте организации.

В НАТО считают захват нефтяных танкеров нарушением международных морских норм, передает ТАСС. "Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе, - говорится в сообщении. - Это представляет собой прямой вызов международной свободе навигации". "Мы призываем Иран немедленно отпустить суда и их экипажи", - добавили в альянсе.

Отметив приверженность Соединенного Королевства дипломатическому решению сложившейся ситуации путем диалога, НАТО выразил поддержку такому подходу британских властей к разрешению конфликта. "НАТО поддерживает дипломатические усилия по разрешению ситуации [вокруг захвата танкеров]", - сказано в заявлении Лунгеску.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь СПГ, производимый Катаром - крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.