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  21 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте создан филиал Астраханского технического университета

CA-NEWS (UZ) -  Филиал Астраханского технического государственного университета (АГТУ) будет открыт в одном из зданий Ташкентского государственного аграрного университета Узбекистана. Сообщение об этом в субботу разместила на своем Telegram-канале пресс-служба Министерства юстиции республики.

"Филиал АГТУ будет готовить кадры по четырем направлениям бакалавриата и специальностям магистратуры: водные биоресурсы и аквакультура, экология и природопользование, технология производства и переработки рыбных продуктов, экономика рыбоводства, выпускникам филиала будут выдаваться диплом АГТУ, признаваемый в Узбекистане", - говориться в сообщении, со ссылкой на постановление правительства Узбекистана. Отмечается, что прием студентов в филиал начнется с 2020/2021 учебного года.

В настоящее время в Узбекистане функционируют филиалы МГУ имени Ломоносова, Российского экономического госуниверситета имени Плеханова, Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина и Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

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