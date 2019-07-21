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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, - СМИ
Предыстория: Посольство Туркменистана в Бишкеке опровергло информацию о смерти Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) -  Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев агентству «Говорит Москва» со ссылкой на местный источник.

Отмечается, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля.

Оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что Бердымухамедов скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти источники называли острую почечную недостаточность.

Как сообщает туркменский оппозиционный портал «Хроники Туркменистана», исчезновение Гурбангулы Бердымухамедова из информационного пространства страны связано не с его кончиной, а с тяжелой болезнью его матери.

По данным портала, мать президента Огулабат Бердымухамедова уже десять дней находится на лечении в Германии. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.

Гурбангулы Бердымухамедов родился 29 июля 1957 года. Стал президентом Туркменистана 14 февраля 2007 года.

У него 4 детей: 1 сын и 3 дочери. Сын Сердар (37 лет) в июне 2019 года был назначен хякимом Ахалского велаята.

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