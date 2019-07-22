РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трое из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии

CA-NEWS (UZ) -  Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о том, что 69 узбекистанцев, в том числе 1 ребенок, попавшие в больницу Самарской области России с диагнозом «отравление», получили необходимую медицинскую и правовую помощь.

В сообщении пресс-службы МИД, распространенном 21 июля, говорится, что трое из 69 отравившихся узбекистанцев находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Причины массового отравления узбекских мигрантов до сих пор неизвестны.

Напомним, что 18 июля «Озодлик» сообщал о том, что 69 граждан Узбекистана попали в больницу с отравлением в селе «Кошелевка» Сызранского района Самарской области. Все они работали на предприятии «Кошелевский посад» по выпуску фруктовых и овощных концентрированных соков.

По данным МИД Узбекистана, 19 июля генеральный консул Узбекистана в городе Казани Фариддин Насриев и глава Представительства Агентства внешней трудовой миграции в Москве Саиднумон Мансуров посетили Самарскую область для выяснения обстоятельств госпитализации с признаками отравления граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность на предприятии «Кошелевский посад».

На встрече представителей МИД с руководителями региона, Министерства здравоохранения области, главами медучреждений и директором предприятии «Кошелевский посад» решили, что затраты, связанные с лечением пострадавших, покрываются за счет работодателя и паспорта, и трудовые патенты граждан Узбекистана будут выданы им на руки. Также работодатель обязан будет улучшить условия питания и проживания граждан и увеличить им заработную плату.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
  • Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, - СМИ
  • В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×