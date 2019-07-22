Трое из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии

CA-NEWS (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о том, что 69 узбекистанцев, в том числе 1 ребенок, попавшие в больницу Самарской области России с диагнозом «отравление», получили необходимую медицинскую и правовую помощь.

В сообщении пресс-службы МИД, распространенном 21 июля, говорится, что трое из 69 отравившихся узбекистанцев находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Причины массового отравления узбекских мигрантов до сих пор неизвестны.

Напомним, что 18 июля «Озодлик» сообщал о том, что 69 граждан Узбекистана попали в больницу с отравлением в селе «Кошелевка» Сызранского района Самарской области. Все они работали на предприятии «Кошелевский посад» по выпуску фруктовых и овощных концентрированных соков.

По данным МИД Узбекистана, 19 июля генеральный консул Узбекистана в городе Казани Фариддин Насриев и глава Представительства Агентства внешней трудовой миграции в Москве Саиднумон Мансуров посетили Самарскую область для выяснения обстоятельств госпитализации с признаками отравления граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность на предприятии «Кошелевский посад».

На встрече представителей МИД с руководителями региона, Министерства здравоохранения области, главами медучреждений и директором предприятии «Кошелевский посад» решили, что затраты, связанные с лечением пострадавших, покрываются за счет работодателя и паспорта, и трудовые патенты граждан Узбекистана будут выданы им на руки. Также работодатель обязан будет улучшить условия питания и проживания граждан и увеличить им заработную плату.