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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация во главе с сыном президента Турции Билалом Эрдоганом посетила Хорезм

CA-NEWS (UZ) -  В целях организации и проведения Международного фестиваля стрельб из лука и национальных игр, который пройдёт в Хиве, в Хорезмскую область прибыла делегация Турции во главе с сыном президента этой страны Билолом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба "Узбектуризма".

Международный спортивный фестиваль проводится впервые в Хорезмской области 6-8 сентября текущего года. Мероприятие будет основываться на опыте Всемирной конфедерации этноспорта, отметили в комитете.

В связи с этим 19 июля текущего года в Хорезмскую область прибыла группа гостей из Турецкой республики во главе с руководителем Всемирной конфедерации этноспорта, председателем попечительского совета Фонда лучников, членом Высшего консультативного совета Турецкого Молодежного фонда Билолом Эрдоганом.

Целью визита турецкой делегации в Хорезмский оазис является дальнейшее укрепление сотрудничества, выведение их на новый уровень, а также участие в конференции, посвященной международному турниру по стрельбе из лука и национальным играм “Международный фестиваль стрельбы из лука” в Хиве.

В начале визита турецкие гости осмотрели территорию Государственного музейного хранилища “Ичан-Кала”, где пройдет данный спортивный фестиваль. Гости также ознакомились с комплексом Кухна-арк, Пахлаван-Махмудом в”Ичанской крепости", медресе "Кози-Калон", памятником "Калта-Тауэр" и другими достопримечательностями.

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