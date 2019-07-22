Численность населения Узбекистана составила 33,52 млн. человек

CA-NEWS (UZ) - По состоянию на 1 июля 2019 года численность постоянного населения Узбекистана составила 33,52 млн. человек и, с начала года, увеличилась на 268,1 тыс. человек или на 0,8%. Об этом сообщает Госкомстат республики.

По данным ведомства, численность городского населения составила 16,94 млн. человек (50,5% от общей численности населения), сельского населения – 16,58 млн. человек (49,5%).

Анализ в разрезе регионов республики показал, что по состоянию на 1 июля 2019 года самая большая численность населения наблюдалась в Самаркандской - 11,4% (доля в общей численности населения республики), Ферганской - 11,1%, Кашкадарьинской - 9,7% и Андижанской - 9,2% областях.

По предварительным данным, по состоянию на 1 июля 2019 года в республике 30,5% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 59,3% - трудоспособного возраста и 10,2% - старше трудоспособного возраста.

За январь-июнь 2019 года было зарегистрировано 347,4 тыс. родившихся детей (здесь и далее в качестве родившихся имеются в виду живорожденнье), соответственно коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 21,0 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличился на 1,0 промилле (за январь-июнь 2018 года - на 21,0 промилле).

За январь-июнь 2019 года было зарегистрировано 75,8 тыс. смертей, соответственно коэффициент смертности составил 4,6 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, не изменился (за январь-июнь 2018 года - 4,6 промилле).

За январь-июнь 2019 года естественный прирост населения составил 271,6 тыс. человек и, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличился на 22,9 тыс. человек (за январь-июнь 2018 года - на 248,7 тыс. человек).

За период с января по июнь 2019 года органами ЗАГС было зарегистрировано 104,2 тыс. браков. По республике коэффициент брачности на 1000 населения составил 6,3 промилле.

Рост зарегистрированных браков, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, наблюдался в г.Ташкент (6,5%), Наманганской (на 5,8%), Бухарской (5,0%), Сырдарьинской (4,0%) и Ташкентской (3,4%) областях.

За период с января по июнь 2019 года органами ЗАГС было зарегистрировано 16,0 тыс. разводов. По республике коэффициент разводимости на 1000 населения составил 1,0 промилле.

Рост зарегистрированных разводов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, наблюдался в г. Ташкент (на 10,0%) и Наманганской области (на 8,3%).