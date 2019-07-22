На досрочных выборах в Раду Украины лидирует партия Зеленского, - экзитполы

CA-NEWS (CA) - На досрочных парламентских выборах Украины, прошедших в воскресенье, 21 июля, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" выходит в лидеры. По информации экзитполов, она набирает 44,2% голосов избирателей,сообщает издание «Сегодня».

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь", возглавляемая бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко и бывшим членом "Оппозиционного блока" Вадимом Рабиновичем. За эту партию проголосовали 11,4% избирателей. За партию «Европейская солидарность» проголосовало 8,8% избирателей, за партию «Батькивщина» – 7,4%, за партию «Голос» – 6,5% избирателей.