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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан не намерен переходить с кириллицы на другой алфавит, - министр образования

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан не намерен переходить от кириллицы на арабскую вязь, заявил на встрече с журналистами в Душанбе министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, передает Avesta.

По словам главы Минобрнауки, Таджикистан никогда не пытался перейти из кириллицы на арабскую вязь. «Мы никогда не пытались менять кириллицу на другой алфавит. На это нет необходимости», – подчеркнул Нуриддин Саид.

По его словам, в школах Таджикистана есть предмет по обучению алфавиту предков (фарси) учащихся 7-8 классов. «Мы издали книги, и такой предмет ведется в 7-8 классах», – отметил министр.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня в Таджикистане нет необходимости перехода с кириллицы на арабскую вязь или фарси. Никаких поручений или рекомендаций по данному вопросу нет», – заявил Нуриддин Саид.

В таджикском обществе время от времени поднимается вопрос перехода от кириллицы на арабскую вязь, но в основном поддержку масс такие предложения не получают.

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