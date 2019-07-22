В Анталье был сбит мотоциклом и погиб гражданин Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в Турции, 18 июля 2019 года в Анталье при переходе дороги был сбит мотоциклом и погиб на месте происшествия гражданин Узбекистана З.Х.

Посольство взяло указанную ситуацию на контроль и оказывает соответствующую консульско-правовую помощь родственникам погибшего. Тело соотечественника доставлено из Антальи в г.Стамбул и сегодня рейсом «Стамбул-Ташкент» будет отправлено на родину.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Турции, Ирака и ЮАР, могут в необходимых случаях обратиться в Посольство страны в г.Анкаре по телефонам:+90-312-441-38-71, +90-312-441-17-46.