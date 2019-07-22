Президент и премьер-министр Монголии возглавят рабочую группу по изменению Конституции

Халтмаагийн Баттулга

CA-NEWS (MNG) - На заседании комитета парламента Монголии (ВГХ) по государственному строю 17 июля утвердили создание рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию Монголии. Ее возглавят президент Халтмагийн Баттулга и премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух, передает «MongolNow».

Предложения по изменению и дополнению Конституции внесены президентом Х.Баттулгой и 62 парламентариями во главе с членом ВГХ от правящей Монгольской народной партии Д.Лундээжанцаном.

Рабочая группа, которую возглавят Х.Баттулга и его заместитель премьер-министр У.Хурэлсух, будет работать над обеспечением согласования во время подготовки к внесению изменений и дополнений в Конституцию страны во втором чтении.

Во время заседания внеочередной сессии ВГХ Монголии 18 июля также были обсуждены вопросы создания рабочей группы и сроков подготовки законопроекта. 79,2% членов парламента, участвовавших в заседании, поддержали вопрос об утверждении вынесенных решений.

Парламентская группа от правящей Монгольской народной партии заседала 17 июля. В ходе заседания достигнуто решение о необходимости тщательного изучения законопроекта об изменении Конституции страны и проведении опроса среди граждан.

Как пишет издание, до 9 августа этого года члены ВГХ будут работать в своих избирательных округах с тем, чтобы ознакомить своих избирателей с новым законопроектом.

18 июля парламентский совет от Демпартии провёл пресс-конференцию по итогам заседания совета.

Парламентский совет от Демпартии продолжает настаивать на обязательном отражении внесённых президентом предложений в Конституцию страны, а также об отсутствии необходимости участия совета в каких-либо обсуждениях по законопроекту.

Председатель парламентского совета Д.Эрдэнэбат также сообщил о необходимости провести всенародный референдум по законопроекту.

Напомним, президент страны предложил увеличить количество членов парламента до 108 (ныне в монгольском парламенте 76 членов), а срок их полномочий продлить до 5 лет (в настоящее время – 4 года). Среди предложений главы государства есть и конституционный запрет на владение недвижимостью политическими партиями.