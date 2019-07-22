Глава МИД Узбекистана провёл переговоры в Госдепе США

CA-NEWS (UZ) - 19 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в США с рабочим визитом, провел переговоры в Государственном департаменте с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом и исполняющим обязанности помощника Госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-американских отношений, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе встречи Дэвид Хейл заявил, что в Вашингтоне отмечают крепнущее партнерство между Узбекистаном и США, настроены на продолжение наметившегося конструктивного тренда на дальнейшее укрепление всеобъемлющих отношений.

Элис Уэллс, оценивая перспективы двусторонних отношений, отметила динамичный рост контактов на различных уровнях. В частности, особо выделен первый за последние 15 лет визит министра обороны Узбекистана в США в июле текущего года, посещение республики губернатором штата Миссисипи.

Отмечен приоритетный характер сотрудничества в сфере образования.

Американская сторона отметила важную роль Узбекистана в запуске механизмов мирного межафганского диалога, экономического и социального восстановления Афганистана, вовлечении его в процессы регионализации в Центральной Азии.