РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Узбекистана провёл переговоры в Госдепе США

CA-NEWS (UZ) -  19 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в США с рабочим визитом, провел переговоры в Государственном департаменте с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом и исполняющим обязанности помощника Госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития узбекско-американских отношений, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе встречи Дэвид Хейл заявил, что в Вашингтоне отмечают крепнущее партнерство между Узбекистаном и США, настроены на продолжение наметившегося конструктивного тренда на дальнейшее укрепление всеобъемлющих отношений.

Элис Уэллс, оценивая перспективы двусторонних отношений, отметила динамичный рост контактов на различных уровнях. В частности, особо выделен первый за последние 15 лет визит министра обороны Узбекистана в США в июле текущего года, посещение республики губернатором штата Миссисипи.

Отмечен приоритетный характер сотрудничества в сфере образования.

Американская сторона отметила важную роль Узбекистана в запуске механизмов мирного межафганского диалога, экономического и социального восстановления Афганистана, вовлечении его в процессы регионализации в Центральной Азии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В США из-за жары погибли шесть человек
  • В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
  • Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×