Нацбанк Таджикистана опроверг заявление Счетной палаты об убытках в более чем $960 тыс.

CA-NEWS (TJ) - Национальный банк Таджикистана назвал безосновательным заявление Счетной палаты о выявлении финансового ущерба в ходе проверки финансовой деятельности НБТ, передает «Avesta».

В заявлении Нацбанка, опубликованном на официальном сайте регулятора, отмечается, что 18 июля на пресс-конференции Счетной палаты РТ было заявлено, что в первом полугодии 2019 года по результатам проверки деятельности Национального банка и ГСБ РТ «Амонатбонк» выявили финансовый ущерб в размере 9,1 млн сомони (ок. $964 тыс.).

«Следует отметить, что заявление относительно выявления финансового ущерба в деятельности Национального банка Таджикистана является неверным и безосновательным», – подчеркивается в заявлении регулятора.

Согласно заявлению, недостоверная информация об убытках Нацбанка может негативно повлиять на его репутацию.

Далее отмечается, что ни в одном из актов Счетной палаты не отмечены факты выявления финансового ущерба. Однако, несмотря на это, в некоторых материалах палаты говорится об убытках в размере 8,3 млн сомони (ок. $880 тыс.).

Вышеуказанная сумма состоит из начисленного Национальным банком Таджикистана налога с пользователей автомобильных дорог в размере 6,2 млн сомони (ок. $657 тыс.) и начисленного и неподтвержденного налога на прибыль в размере 1,5 млн сомони (ок. $159 тыс.).

Как указывается в заявлении, Нацбанк по внутренним инвестициям самостоятельно создал резерв для покрытия возможных потерь.

Он также произвел расчет и зачисление в госбюджет в размере 6,2 млн сомони (ок. $657 тыс.) налога с пользователей автомобильных дорог, который подтверждается платежными поручениями.

Эти уплаченные налоги аудиторы Счетной палаты подсчитали как восстановление налога и финансового ущерба.

В составе финансового ущерба также учтены «суммы недоначисленных и сокрытых налогов в размере 1,5 млн. сомони» (из этого 1,2 млн. сомони налог на прибыль 2016 года), что тоже не соответствует действительности, говорится в заявлении банка.

Подтверждений случаям недоначисления налога на прибыль не обнаружили специалисты Налогового комитета во время комплексной проверки.

«Считаем целесообразным, чтобы вышеуказанные обстоятельства, которые официально не зафиксированы как финансовый ущерб ни в одном из актов проверки Счетной палаты, в дальнейшем не были упомянуты в заявлениях и официальных сообщениях Счетной палаты РТ», – говорится в заявлении НБТ.