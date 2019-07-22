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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева выложила фото сына, катающегося на Flyboard

CA-NEWS (UZ) -  Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана, старшая дочь президента страны Садиа Мирзиёева выложила на своей странице в соцсетях фото сына, катающегося на Flyboard на озере Чарвак под Ташкентом.

"Мой дорогой Миромон", - комментирует фото внука президента Саида Мирзиёева. Одна из пользовательниц отмечает, что возможно из-за подобного отдыха внука президента на озере Чарвак, перекрыли в эти дни доступ для других отдыхающих.

На фоне сотен восхищённых комментариев, нашлись и такие комментаторы, которые пристыдили дочь президента. "Вы не должны думать так односторонне, но одну вещь не нужно забывать. Наши предки говорили: "Не выставляй напоказ себя людям, чтобы не задевать других, и не говори о том как ты сыт перед людьми, которым тяжело даже заработать на хлеб", - написал один из пользователей.

"Уважаемая Саида. Это лишнее. Это начало ошибочного пути. Будьте скромнее. Весь народ Узбекистана и без того уважает нашего президента!", - призывает к скромности Саиду Миризёеву другая пользовательница Facebook.

Напомним, что FlyBoard - это последняя новинка экстремального отдыха на воде. Flyboard в переводе с английского означает «летающая доска». Принцип устройства таков, что на ноги катающегося надеваются водометные ботинки, в них поступает вода через шланг, который соединяет флайборд с гидроциклом.

Стоимость комплекта FlyBoard составляет от $2 тыс до $10 тыс и более в зависимости от вида.

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