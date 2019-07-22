Правящая коалиция Японии не смогла обеспечить себе на выборах большинства в две трети

CA-NEWS (CA) - По результатам воскресных выборов, правящая коалиция Японии сохранит за собой контроль в верхней палате парламента, однако ей не хватило голосов для сохранения ключевого процентного барьера. Коалиция и законодатели, выступающие за внесение поправок в конституцию, не будут иметь большинства в две трети, передает NHK.



Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ и ее партнер по коалиции партия Комэй обеспечили в целом 141 место в верхней палате.

Они не смогли сохранить в парламенте ту силу, которой обладали до выборов.

Тем временем лагерь оппозиции обеспечил в целом 104 места, включая те места, которые не оспаривались.

На воскресных выборах шла борьба только за половину мест в верхней палате.

Правящая коалиция, Партия возрождения Японии плюс другие законодатели, выступающие за изменение конституции, обеспечили в целом 160 мест.

Это на 4 места меньше чем необходимые для того, чтобы набрать две трети 164 места, или уровня поддержки, нужного в обеих палатах, чтобы вынести предложение о внесении поправок в конституцию на национальный референдум.

Во время предвыборной кампании кандидаты обсуждали целый ряд вопросов, включая намеченное на октябрь повышение налога на потребление, внесение поправок в конституцию и пенсионную систему страны.

По результатам выборов, Либерально-демократическая партия набрала 113 мест, а ее партнер по коалиции партия Комэй 28 мест.

Что касается оппозиции, то Конституционно-демократическая партия набрала 32 места, Демократическая партия для народа - 21 место, Коммунистическая партия - 13 мест, Партия возрождения Японии - 16 мест, Социал-демократическая партия - 2 места, а партия "Рэйва Синсэнгуми" - 2 места.

Остальные партии набрали 18 мест.