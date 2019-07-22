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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте произошло убийство 4-летнего ребенка, – СМИ

CA-NEWS (KZ) -  В Шымкенте, в районе МЖК, произошло убийство четырехлетней девочки. В данный момент район оцеплен. Привлечены все участковые полицейские и другие подразделения ДП города, на месте работают криминалисты, пишет издание «Otyrar».

По словам очевидцев, убийство произошло рядом с улицей Застенной. Соседи утверждают, что девочка вместе с матерью проживала в малосемейном общежитии, которое находится в 500 метрах от предполагаемого места происшествия.

В августе ей должно было исполниться 4 года. Тело ребенка увезли на судмедэкспертизу.

По словам местной жительницы Халипы Кадировой, когда она спросила у матери, почему ребенок, за которым та всегда следила, оказался на улице один, мать девочки ответила, что была в это время на работе и произошедшее стало для неё шоком. Халипа Кадирова также говорит, что теперь очень боится за своих внучек.

Район МЖК считается одним из криминогенных в Шымкенте, а в заброшенных гаражах часто видят бомжей, наркоманов и алкоголиков.

Как утверждает издание, полиция ищет худощавого мужчину, примерно 1980 г.р, ростом 180 см.

Получить официальных комментариев от полиции изданию пока не удалось. Журналисты «Экстренного вызова» остаются работать на месте происшествия.

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