Кто из постсоветского пространства купил «золотую визу» в Великобритании? - расследование The Sunday Times

CA-NEWS (KZ) - Российские, китайские и другие миллионеры могут относительно легко получить гражданство Великобритании благодаря одной из схем, предлагаемых «супербогатым иностранцам» британским министерством внутренних дел.

Согласно расследованию проведенному Sunday Times и Четвертым каналом британского телевидения, Хоум-офис практически не проверяет происхождение денег тех иностранцев, которые готовы положить на британский банковский счет два миллиона фунтов стерлингов (2,5 млн долларов).

Журналисты Sunday Times и Четвертого канала британского телевидения тайно снимали на видео, как юридические и финансовые консультанты хвастались, как им легко обводить вокруг пальца сотрудников министерства внутренних дел, когда речь заходит о так называемых "золотых визах", и как они без труда могут скрыть связи просителя подобной визы либо с окружением Владимира Путина, либо с китайской армией, передает BBC.

Эти консультанты говорили репортерам, которые выдавали себя за людей, связанных с зарубежными миллионерами, как им удалось организовать "золотую визу" члену семьи Муаммара Каддафи, сыну замешанного в коррупции министра в правительстве Таиланда, эритрейскому чиновнику, который подозревался в нелегальной продаже оружия Анголе, а также гражданам Ирана и Ирака, чьи бизнесы попали под международные санкции.

Один из этих консультантов сказал, что обойти проверку происхождения средств чрезвычайно легко, так как в министерстве внутренних дел, по его словам, этим занимаются люди, которые едва окончили школу и в поисках информации полагаются лишь на Google.

В статье журналисты опубликовали имена людей из постсоветского пространства, получивших золотую визу.

Среди них: Замира Гаджиева, Александр Перепеличный, Геннадий Боголюбов и Мадияр Аблязов.





Замира Гаджиева - жена осужденного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева. Она первая иностранка, арестованная в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств.

В ноябре 2018 года магистратский суд в Лондоне арестовал женщину, которая потратила 16 млн фунтов ($20,9 млн) в лондонском универмаге ​Harrods. Сообщалось, что это Замира Гаджиева.

Ей грозит экстрадиция. Судья согласилась отпустить Гаджиеву под залог в 500 тысяч фунтов, разрешив отбывать арест в ее доме в Найтсбридже. Однако это решение обжаловала сторона обвинения, и Гаджиева в настоящее время остается под стражей.

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов своим роскошным образом жизни. В частности, власти Британии требуют, чтобы Гаджиева объяснила, где взяла деньги на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью в 22 млн фунтов ($28,5 млн).

Кроме того, как говорится в документах суда, Гаджаева летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов ($20,9 млн).

4 ноября стало известно, что NCA арестовало ювелирные изделия Гаджиевой, которые проходили предпродажную оценку в аукционном доме Chrisitie's, на сумму более 400 тысяч фунтов ($522 тыс.).

Российский бизнесмен и информатор по "делу Магнитского" Александр Перепеличный, скончавшийся от внезапной остановки сердца в 2012 году в возрасте 43 лет.

Перепеличный был информатором фонда Hermitage Capital, возглавляемого Биллом Браудером, на основе сведений которого швейцарская прокуратура возбудила дело об отмывании денег, выведенных из российского бюджета налоговиками и чиновниками. Кроме того, погибший бизнесмен имел коммерческий спор с гражданином России Дмитрием Ковтуном, обвиняемым прокуратурой Великобритании в причастности к отравлению бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Украинский олигарх Геннадий Боголюбов, купивший дом в Лондоне за 62,5 милллиона фунтов. Он обвинялся (вместе с магнатом Игорем Коломойским) в банковских махинациях и целой серии преступных транзакций с участием украинского "ПриватБанка".

Сын казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова - Мадияр Аблязов.

«27-летний казахстанец заплатил за инвесторскую визу, будучи студентом в 2008 году, используя деньги, подаренные отцом Мухтаром Аблязовым - политиком, который борется с обвинениями в растрате и ненадлежащем управлении миллиардами фунтов банковских активов. Сам Аблязов заявляет, что обвинения против него политически мотивированы», - говорится в статье британской газеты.

В декабре 2018 года, отмечает Sunday Times, министр внутренних дел временно прекратил выдачу "золотых виз", так как многие опасались, что их получают члены преступных группировок и люди, отмывающие деньги. Но всего несколько дней спустя эта практика была возобновлена.

Эта схема называется "виза для инвесторов". С 2008 года ее обладателями стали 11 тысяч человек, которые тем самым получили право жить в Великобритании и впоследствии поучить британское гражданство.

В отличие от других стран, предоставляющих визы и вид на жительство для инвесторов, Великобритания не требует ни прямых выплат этих денег в казну ни прямых инвестиций. Деньги должны просто лежать в банке, и как только человек получает право на постоянное проживание, он может их свободно вывести из страны на оффшорный счет, где они не будут облагаться налогом.

Как пишет газета, согласно результатам этого исследования, создается впечатление, что министерство внутренних дел не проверяет происхождение денег и надеется, что подобные проверки будут сделаны банками и инвестиционными фондами.

Sunday Times цитирует заявление министерства внутренних дел, в котором говорится, что процесс выдачи подобных виз был полностью изменен, и сейчас используется серьезнейшая проверка происхождения капитала.