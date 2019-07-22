В Узбекистане чиновник оштрафован за привлечение учителей к заливке бетона

CA-NEWS (UZ) - Заместитель главы Касансайского района (Наманганская область) по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мубилло Исомиддинов оштрафован за привлечение учителей к бетонированию набережной реки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Ранее местные СМИ писали о том, что Исомиддинов в рамках государственной программы «Обод марказ» («Благоустроенный центр») поручил привлечь школьных учителей к работам по благоустройству и заливке бетона на территории набережной реки. В общей сложности к заливке бетона были привлечены 80 учителей.

Заместитель главы района признал, что привлек сотрудников школ к благоустройству, и заявил, что впредь не станет этого делать. На него наложен штраф в размере 608 190 сумов (69 долларов США).

Напомним, что в феврале этого года Узбекистан присоединился к Международной конвенции по борьбе с принудительным трудом. Однако за прошедшие два месяца количество сообщений о привлечении узбекистанцев к принудительному труду не уменьшилось.

В частности, на прошлой неделе сообщалось о том, что директор 7-й школы в Избасканском районе Андижанской области привлек учителей и учеников к принудительному труду. Как сообщило позже Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, факт принуждения к труду работников и учащихся данной школы был подтвержден по итогам проверки, проведенной сотрудниками Государственной инспекции труда. Директор школы был привлечен к ответственности по статье 51 («Административное принуждение к труду») Кодекса об административной ответственности и оштрафован.