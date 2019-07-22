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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана назначил директора Службы центральных коммуникаций

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Талгата Калиева директором Службы центральных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава государства подписал указ о создании Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте.

Токаев также поручил правительству ликвидировать Службу центральных коммуникаций Министерства информации и общественного развития, с передачей его имущества новому учреждению. Оно отвечало за взаимодействие со всеми пресс-службами центральных исполнительных органов власти Казахстана, а также отечественными и зарубежными СМИ.

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