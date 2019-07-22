В России не утихает трудовой спор между таджикскими мигрантами и работодателем-земляком

CA-NEWS (TJ) - Таджикские трудовые мигранты отправили 21 июля видео в редакцию Радио Озоди, в котором они утверждают, что на протяжении трех месяцев работают в фермерском хозяйстве своего соотечественника в Волгограде и не получали заработную плату.

Один из мигрантов сказал: «Мы здесь работаем 30 человек, уже три месяца нет ни документов, ни паспортов, поэтому просим о помощи».

Мигранты в видео сетуют на тяжелые условия труда, что на руках нет ни копейки денег и документов, поэтому не могут даже поехать в местное отделение милиции и оставить заявление. По словам мигрантов, за 3 месяца они получили лишь по 10 тыс рублей, а на их обращения о помощи в посольство Таджикистана в Москве никто не ответил.

Однако их работодатель, гражданин Таджикистана Хамдам Хамдамов, который более 11 лет занимается в России фермерством, сказал, что жалобы мигрантов безосновательные, никто их не эксплуатирует и не нарушал их прав.

По его словам, наоборот, несколько человек не соблюдали условия договора и хотели получать больше денег за меньший объем работы. «Я потратил на них около 80 тыс рублей, сюда входят дорожные расходы, подготовка документов, получение патента, еда и спальное место. Они получили патент месяц назад, и мы заключили договора с каждым. Целый месяц они сидели без работы», - сказал Хамдамов.

Хамдам Хамдамов, который в прошлом преподавал в Таджикском национальном университете, сказал, что согласно договора работники этого фермерского хозяйства получают сдельную оплату. «Например, за сбор одного мешка моркови они получают 40 рублей, за пять таких мешков – 200 рублей, за 10 мешков – 400 рублей. Чем больше собирают, тем больше получают», - отметил он.

Собеседник владеет 200 гектарами земли в Городищенском районе Волгограда. По его словам, никто из остальных работников, а их более 150 человек, не жалуется на условия труда, а жалуются в основном мигранты из Душанбе и Гиссара. «Есть у нас 4-5 человек, которые за весь день собирают от 3 до 5 мешков овощей, но есть, например, и таджикские женщины, которые за день сдают по 50-60 мешков. Было бы несправедливо платить всем одинаково», - сказал он. По его словам, работодатель обеспечивает работников едой и ночлегом за свой счет и такие условия предлагают не везде в России.

На вопрос о том, почему мигранты не получают свои паспорта, Хамдамов ответил, что бывали случаи участия мигрантов в криминальных происшествиях, в том числе убийстве, поэтому сотрудники полиции посоветовали им хранить паспорта мигрантов у себя. «У меня на работе есть сейф, все паспорта хранятся там. Почему? Дело в том, что в прошлом году узбекский мигрант изнасиловал и убил гражданку Китая, после чего полицейские сказали, чтобы документы хранились у нас, а им выдавать копии, живут и работают они же у нас», - отметил Хамдамов.

Таджикский работодатель сказал, что побеседовал с недовольными работниками и сказал им, что если они не желают продолжить работу, то должны сначала возместить расходы, понесенные для их приезда и трудоустройства. По его словам, он предупредил так двух работников, и они со скандалом покинули хозяйство. Хамдамов считает, что весь сыр-бор подняли эти двое человек.

Саидахмад Махмадов, председатель общества таджиков Волгограда, 20 июля решил расставить все точки над i и отправился в это хозяйство. По его словам, фактов трудовой эксплуатации таджикских мигрантов в России хватает, но в данном случае виноваты сами работники. «Из 30 человек возмущаются лишь трое или четверо человек, потому что не хотят работать. Я лично дал им гарантию, что они получат заработанные деньги в полном объеме, лишь бы работали, но они попросили не вмешиваться в их дела», - сказал собеседник.

Конфликт дошел до того, что недовольные работники обратились с жалобой в официальные органы, а работодатель подал в суд. По словам Хамдамова, он расторгнет трудовые договора в одностороннем порядке и распустит других работников, не желающих работать на его ферме.