Серый импорт из Китая пытаются завезти в Казахстан через пункты пропуска Кыргызстана, - комитет госдоходов Казахстана

CA-NEWS (KG) - Серый импорт из Китая пытаются завезти в Казахстан контрабандисты, используя необорудованные пункты пропуска Кыргызстана. Об этом 22 июля сообщает комитет государственных доходов Казахстана.

«Чтобы добиться своей цели и завезти в Казахстан продукцию, контрабандисты придумывают разные схемы. Одна из них – въезд на территорию ЕАЭС через Кыргызстан. Здесь необорудованные современной техникой и инспекционно-досмотревым комплексом пропускные пункты дают лазейку для серого импорта. Товар, несоответствующий заявленным в документах данным, скрыто провозят через Кыргызстан. Зафиксированы случаи, когда товары были направлены в адрес несуществующих получателей. По итогам анализа грузов, перемещаемых со стороны Кыргызстана, за 1 квартал т.г. выявлено 1,8 тыс. фактов ввоза товаров, в адрес несуществующих получателей, потери по которым оцениваются в 1 млрд. тенге», - говорится в сообщении ведомства.

С 27 марта текущего года принято решение об усилении контроля на пунктах пропуска с Кыргызстаном, отмечает комитет.

«В целях исключения скопления АТС на казахстанско-кыргызской и казахстанско-российской границах, контрольные мероприятия проводятся по пути следования. Проводится тщательная сверка сопроводительных накладных с фактически перемещаемым грузом. В случае несоответствия сведений перевозчик направляется для предметного досмотра. Таким образом Казахстан защищает себя от серого импорта и контрабанды, которая потом расходится по прилавкам рынков по заниженной стоимости. Соответственно, эти действия создают опасность для отечественных производителей. Представители Казахстана и Кыргызстана уже не раз обсуждали улучшение таможни, предпринимаются усилия по совершенствованию таможенного администрирования», - дополнили в комитете.