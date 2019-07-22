Президент Туркменистана поручил отправить в Афганистан гуманитарную помощь

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об оказании гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщает госинформагентство «Нейтральный Туркменистан».

В соответствии с распоряжением подготовить гуманитарный груз к отправке поручено Министерству образования, Министерству здравоохранения, Министерству торговли, Министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Туркменистан отправит в соседнюю страну в качестве гуманитарной помощи школьные принадлежности, медикаменты и расходные материалы, матрасы, постельное белье, детскую одежду, кондитерские изделия, фруктовые соки, безалкогольные напитки. Стоимость гуманитарного груза не называется.

Туркменистан на протяжении нескольких лет оказывает гуманитарную помощь афганскому народу. В частности, в течение ряда лет Ашхабад обеспечивает северные провинции Афганистана электроэнергией по льготным ценам, пишет «РИА Новости».