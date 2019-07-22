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  22 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр образования Таджикистана заявил о невозможности перехода на 12-летнюю систему обучения

CA-NEWS (TJ) -  Переход на 12-летнее образование в нынешней ситуации невозможен, заявил на встрече с журналистами в конце минувшей недели министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, передает «Avesta».

По его словам, это связано с финансовой ситуацией и решением правительства.

«Правительство страны запретило внедрение двух новшеств в системе образования в 2020 году – переход на 12-летнее образование и введение медицинского страхования в начальных, средних школах и вузах. Поэтому, решать правительству, когда начать переходить на 12-летнее образование, я пока ничего конкретного сказать не могу», – подчеркнул Нуриддин Саид.

Он отметил, что Министерство образования разрабатывает программы обучения на 12-летнее образование, однако окончательное решение зависит от правительства.

По его словам, переход на новую систему потребует вложений больших финансовых средств. К примеру, если количество учащихся увеличится на 200 тыс., то потребуется строительство новых школ и создание новых классных помещений.

«Если спросите меня, я очень хочу, чтобы переход к 12-летнему образованию осуществлялся поэтапно в течение 10-12 лет. Начинать нужно с 1 класса, чтобы в первый класс параллельно шли и «шестилетки», и «семилетки», – первые с новой учебной программой, а вторые – со старой», – добавил Н. Саид.

Таджикистан начал готовиться к переходу на 12-летнее образование еще 2010 года. В том году в закон «Об образовании» была введена новая статья.

Тогда министр образования страны заявил, что на 12-летнее образование страна перейдет уже в 2016 году, но в 2013 году было принято решение отложить переход до 2020 года.

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